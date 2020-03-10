Теплая погода позволила птицам вернуться в Петербург раньше

Весенняя миграция в Петербурге в этом году может начаться раньше обычного. Орнитологам продолжают поступать данные о начале пролета лебедей и других птиц.

В город очень рано вернулись кулики и чибисы. На выходных у южного берега Финского залива заметили стаю лебедей.

«Сложно сказать, что это именно за лебеди. В этом году часть лебедей никуда не улетала и оставалась на зимовку в районе Кронштадта. Но, в принципе, данные о том, что лебеди начинают возвращаться и начинается пролет, к нам уже поступают», — рассказал gazeta.spb.ru сотрудник Зоологического института и основатель проекта «Орнитологические экскурсии в Санкт-Петербурге» Сергей Петров.

Причиной раннего возвращения лебедей стала теплая погода. В прошлом году в это время на водоемах был лед, и птицам негде было останавливаться. В этом — ситуация иная. Аналогичная тенденция наблюдается в Европе.

По словам специалиста по орнитофауне Павловского парка Анны Кретовой, сроки пролета могут изменяться в зависимости от тепла, но незначительно. Обычно лебеди прилетают в середине апреля. Возвращение их на месяц раньше маловероятно.

Эксперты отмечают, что все больше птиц решают оставаться зимовать в Петербурге. Причинами этого становятся наличие пищи и виды.

«Многие виды птиц начали урбанизироваться. Так, например, кряквы остаются в городе зимой, потому что им есть, где найти пишу, есть вода», — отметила Анна Кретова в разговоре с gazeta.spb.ru.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге заметили редких селезней. У стен Петропавловской крепости проплыли самцы хохлатой чернети и красноголовой нырки.