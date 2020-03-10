Папа Римский просит священников не бояться больных коронавирусом

Он призвал к этому во время мессы. Понтифик считает, что священнослужители должны набраться смелости и продолжить посещения граждан, больных коронавирусом. Даже несмотря на карантин, который объявлен уже на территории всей Италии. Об этом сегодня, 10 марта, сообщило издание Vatican News.

Франциск призвал молиться Богу за мужественных священников, которые вместе с медиками будут посещать зараженных.

На данный момент, в Ватикане ограничены контакты между работниками различных служб. У одного из сотрудников Святого престола государства был найден Covid-19. Граждане, с которыми он контактировал, сейчас изолированы и находятся на карантине.

С 10 марта в Италии карантин распространился на всю страну. Местным жителям разрешено ходить только на работу. Все массовые мероприятия отменены. Произошло это из-за стремительного заражения людей на территории страны. Сейчас там одна из самых высоких смертностей из-за коронавируса. Только за один день скончались 97 человек. Всего уже умерло 463 зараженных.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Италия стала лидером по смертности от коронавируса, опередив Иран и Китай.