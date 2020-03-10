Кондуктор из Петербурга простила пассажира, ударившего её по голове

Кондуктор из Петербурга простила пассажира, ударившего её по голове
Мужчина напал на кондуктора. Скриншот видео: vk.com/spb_today

Кировский районный суд Петербурга вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении Иннокентия Александрова. Летом 2019 года он ударил кондуктора в область головы.

Уголовное дело прекращено в связи с примирением сторон. Александров загладил вину и принес изменения.

«Каких-либо претензий к нему потерпевшая в настоящее время не имеет», — уточнили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Напомним, в ночь на 24 июля пассажир Иннокентий Александров вступил в конфликт с кондуктором троллейбуса №45. Мужчина «с достаточной силой, беспричинно, из хулиганских побуждений» ударил её кулаком в область головы. После чего с места происшествия скрылся. Конфликт произошел, когда троллейбус проезжал мимо дома 127 по Ленинскому проспекту в Кировском районе.

Позднее пассажир самостоятельно пришел в полицию и написал явку с повинной.

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