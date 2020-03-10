Песню Little Big для «Евровидения» исполнят на «Вечернем Урганте»

Музыканты наконец представят конкурсный трек.
Об этом стало известно сегодня, 10 марта. Группа Little Big выступит на Первом канале на «Вечернем Урганте» и презентует с песню, с которой поедет на «Евровидение». Радиопрезентация конкурсной заявки от России состоится в пятницу в программе «Бригада У» на «Европе плюс».
Напоминаем, что страны уже опубликовали видеозаписи со своими песнями. Среди фаворитов участники из Литвы и Исландии. Букмекеры также возлагают большие надежды на петербургскую группу, которая широко известна за пределами родины.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что премьеру песни Little Big для «Евровидения» перенесли без объяснения причин. «Почему тянут с релизом? Причины могут быть разные. Известны они только самой группе, Первому каналу и, возможно, EBC», — говорится на странице сообщества.