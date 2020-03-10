Песню Little Big для «Евровидения» исполнят на «Вечернем Урганте»

Песню Little Big для &#171;Евровидения&#187; исполнят на &#171;Вечернем Урганте&#187;
Группа Little Big. Фото: vk.com// LITTLE BIG

Музыканты наконец представят конкурсный трек.

Об этом стало известно сегодня, 10 марта. Группа Little Big выступит на Первом канале на «Вечернем Урганте» и презентует с песню, с которой поедет на «Евровидение». Радиопрезентация конкурсной заявки от России состоится в пятницу в программе «Бригада У» на «Европе плюс».

Напоминаем, что страны уже опубликовали видеозаписи со своими песнями. Среди фаворитов участники из Литвы и Исландии. Букмекеры также возлагают большие надежды на петербургскую группу, которая широко известна за пределами родины.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что премьеру песни Little Big для «Евровидения» перенесли без объяснения причин. «Почему тянут с релизом? Причины могут быть разные. Известны они только самой группе, Первому каналу и, возможно, EBC», — говорится на странице сообщества.

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