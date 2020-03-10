Экономист рассказал, что подорожает после обвала рубля

Экономист рассказал, что подорожает после обвала рубля
Сразу несколько категорий товаров подорожают. Фото: pixabay.com

В первую очередь цены вырастут на товары из Китая.

Об этом стало известно сегодня, 10 марта. Обо всем сообщает эксперт Константин Селянин порталу Ura.ru. Он считает, что сразу несколько категорий товаров могут подорожать после обвала рубля. В первую очередь цены вырастут на товары из Китая – одежду, обувь, мебель и гаджеты. Также Селянин отметил, что из-за коронавируса несколько производств приостановило работу, так что некоторых товаров может просто не хватать.

Напоминаем, что неделя начался с падения курса рубля – из-за этого петербуржцы отправились в обменники, чтобы распрощаться с долларами и евро.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что курс рубля рухнул после открытия торгов на Мосбирже. Последний раз курс доллара поднимался выше отметки в 72 рубля в марте 2016 года, евро доходило до 85 рублей в феврале 2016 года.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
деньги обвал рубля экономист
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Многодетной семье из Ленобласти помогли починить автомобиль
Второй человек в мире смог излечиться от ВИЧ
В Петербурге не собираются переносить сроки проведения Евро-2020
Жительницы Петербурга чаще других получают виртуальные подарки в соцсетях
Петербург отмывают от грязи, соли и песка после теплой зимы
Стало известно, почему на второй линии метро Петербурга не увеличат ...
«Аэрофлот» вернет деньги за билеты в Италию и Израиль
В Сестрорецке вандал громил битой особняк Витцеля