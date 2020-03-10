Экономист рассказал, что подорожает после обвала рубля

В первую очередь цены вырастут на товары из Китая.

Об этом стало известно сегодня, 10 марта. Обо всем сообщает эксперт Константин Селянин порталу Ura.ru. Он считает, что сразу несколько категорий товаров могут подорожать после обвала рубля. В первую очередь цены вырастут на товары из Китая – одежду, обувь, мебель и гаджеты. Также Селянин отметил, что из-за коронавируса несколько производств приостановило работу, так что некоторых товаров может просто не хватать.

Напоминаем, что неделя начался с падения курса рубля – из-за этого петербуржцы отправились в обменники, чтобы распрощаться с долларами и евро.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что курс рубля рухнул после открытия торгов на Мосбирже. Последний раз курс доллара поднимался выше отметки в 72 рубля в марте 2016 года, евро доходило до 85 рублей в феврале 2016 года.