На Жуковского на кусочки рассыпается здание

Дом 1878 года постройки нуждается в срочном капитальном ремонте.

Об этом стало известно сегодня, 10 марта. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Отвалившуюся от здания лепнину заметили на улице Жуковского – рушится дом номер 38. Очевидцы уверены, что необходимо как можно быстрее делать капитальный ремонт, но вот на сайте с графиком сказано, что восстанавливать фасад собираются только в 2036-2038 годах.

«Но видимо еще 16 лет он уже не хочет ждать»,

— пишет автор поста.

Пользователи переживают, что однажды кусок лепнины может упасть прохожим на голову. Также они не хотят лишиться красивого здания.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге коммунальщиков уличили в декоре фасадов лепниной из пенопласта. Власти обещали разобраться в происходящем и понять, соблюдаются ли нормы при ремонте.