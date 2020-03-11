На Дальневосточном машина разбилась вдребезги поле столкновения с самосвалом

При этом очевидцы уверяют, что никто не пострадал.

Об этом стало известно в ночь с 10 на 11 марта. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Все случилось на пересечении Дальневосточного проспекта и улицы Дыбенко в Невском районе – там столкнулись «БМВ» и самосвал. В результате легковой автомобиль выглядит крайне помято, на место прибыли карета скорой помощи и сотрудники ДПС.

Отмечается, что никто не пострадал. Сотрудникам спецслужб предстоит выяснить обстоятельства инцидента – по предварительным данным, в инциденте виноват водитель «БМВ».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на КАД после ДТП потерялась кошка. Пушистая сидела в одном из автомобилей, а после столкновения испугалась и убежала.