В Петербурге велосипедист упал на проезжей части и чуть не угодил под колеса

В Петербурге велосипедист упал на проезжей части и чуть не угодил под колеса
Автомобиль чуть не сбил велосипедиста. Фото: vk.com/spb_today

Велосипедист упал на проезжей части в Петербурге перед проезжающими машинами. Инцидент произошел в ночь на 11 марта.

По словам очевидцев, велосипедист двигался по проезжей части без опознавательных знаков и фонарей. Молодой человек упал прямо перед автомобилем, водитель которого, к счастью, успел затормозить.

«Без опознавательных знаков, фонарей и в джинсах, велосипедист ехал на спортивном велосипеде. Повезло, что поток был слабый и медленный», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Пулковском шоссе, в районе въезда в Северную столицу, столкнулись пять автомобилей. На место происшествия прибыли полиция и машина реанимации.

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