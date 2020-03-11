В Петербурге велосипедист упал на проезжей части и чуть не угодил под колеса

Велосипедист упал на проезжей части в Петербурге перед проезжающими машинами. Инцидент произошел в ночь на 11 марта.

По словам очевидцев, велосипедист двигался по проезжей части без опознавательных знаков и фонарей. Молодой человек упал прямо перед автомобилем, водитель которого, к счастью, успел затормозить.

«Без опознавательных знаков, фонарей и в джинсах, велосипедист ехал на спортивном велосипеде. Повезло, что поток был слабый и медленный», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Пулковском шоссе, в районе въезда в Северную столицу, столкнулись пять автомобилей. На место происшествия прибыли полиция и машина реанимации.