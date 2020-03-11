Названы самые высокооплачиваемые сферы в России

Самый высоких доход у сотрудников финансовой и страховой сфер.Фото: Pixabay

Самый высоких доход у сотрудников финансовой и страховой сфер.Фото: Pixabay

Эксперты назвали сферы деятельности с самыми высокими зарплатами по итогам 2019 года.

Самый высоких доход у сотрудников финансовой и страховой сфер. Их средняя зарплата составила 102,99 тыс. рублей, сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.

Высокие зарплаты были зафиксированы в сфере добычи полезных ископаемых — 88,9 тыс. рублей.

Далее следуют работники сферы информации и связи, а также научной, технической и профессиональной деятельности. Их средний ежемесячный доход составил 74,4 тыс. рублей. и 72,9 тыс. рублей соответственно.

В области госуправления — 51 тыс. рублей.

Самые низкие зарплаты отмечены в сфере общепита и гостиниц — 7,9 тыс. рублей и у сотрудников лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства 31,6 тыс. рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что наиболее популярными запросами работодателей на рынке трудоустройства в Северной столице в прошлом месяце стали кассиры и продавцы-консультанты. При этом средний размер заработной платы кассиров и продавцов колеблется от 22 до 35 тысяч рублей.