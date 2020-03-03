Стали известны самые востребованные профессии в Петербурге за февраль

Средняя зарплата кассиров и продавцов в Петербурге - 22-35 тысяч рублей. Фото: pixabay.com

Средняя зарплата кассиров и продавцов в Петербурге - 22-35 тысяч рублей. Фото: pixabay.com

Наиболее популярными запросами работодателей на рынке трудоустройства в Северной столице в прошлом месяце стали кассиры и продавцы-консультанты.

При этом средний размер заработной платы кассиров и продавцов колеблется от 22 до 35 тысяч рублей. При этом можно встретить вакансии и с зарплатой значительно выше среднего, сообщают эксперты портала «Работа.ру». Кроме того, для сотрудников сферы ритейла есть еще один способ повысить заработок: как правило, часть зарплаты составляют проценты от продаж.

Среди приветствуемых качеств — активность, быстрая обучаемость, навык командной работы. Также, работодатели чаще всего разыскивают специалистов, имеющих опыт в данной сфере.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о самых популярных вакансиях Северной столицы, устроиться на которые можно даже без диплома о высшем образовании.