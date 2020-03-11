Названы товары, которые подорожают из-за падения рубля

Из-за снижения курса рубля зарубежные товары, ввозимые в Россию, могут подорожать на 10-35%, а те, что выпускают международные компании внутри страны — максимум на 10%, считают эксперты.

В первую очередь в цене вырастут детские товары, одежда, обувь, потребительская электроника, бытовая техника и фармацевтика, пишут «Известия». В случае, если текущий курс рубля сохранится, не исключено подорожание жилья.

Эксперты отмечают, что, благодаря импортозамещению, России удалось снизить зависимость от зарубежных товаров.

Так, по словам начальника отдела инвестиций «БКС Брокер» Нарека Авакяна, успешнее всего с замещением импортной продукции справились автопром, металлургия, военно-промышленный и транспортные комплексы. Хуже с этим справились отрасли потребительной электроники и фармацевтики. По этой причине стоимость потребительской электроники может вырасти в пределах 20%, а товаров автомобилестроения — максимум на 5%.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что финансовая система России находится в состоянии, близком к кризисному. Об этом заявило Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА).