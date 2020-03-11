Пьяные посиделки в Красном Селе закончились ножевым ранением

Пьяные посиделки в Красном Селе закончились ножевым ранением
Нож. Фото: Baltphoto

В Красносельском районе мужчина пытался зарезать своего собутыльника.

Пострадавшего увезли в больницу в тяжелом состоянии. Подозреваемый задержан.

Как стало известно gazeta.spb.ru, вечером 9 марта в полицию поступило сообщение об окровавленном мужчине, лежащем без сознания в парадной дома 6/1 по Гвардейской улице.

По предварительной информации, в одной из квартир этого дома поссорились двое мужчин, которые распивали алкоголь. Один из них ударил собутыльника ножом в живот и шею.

В прошлом подозреваемый был семь раз судим. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленобласти суд вынес приговор жителю Пикалево, который обвинялся в убийстве трех человек. Мужчина зарезал собутыльников.

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