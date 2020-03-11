Чижика-Пыжика спасли от коронавируса

У скульптуры «Чижик-Пыжик» заметили новую деталь. Кто-то надел на него медицинскую маску, чтобы спасти птичку от коронавируса.

Петербургские СМИ утверждали, что позже маску на скульптуре сняли. Однако, учитывая высоту, на которой находится скульптура, это вряд ли возможно. Некоторые пользователи Сети предположили, что имеет место фотошоп.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что американская компания Apple собирается ограничить поставки своих смартфонов iPhone из-за вспышки коронавирусной инфекции в Китае, где производятся гаджеты.