Чижика-Пыжика спасли от коронавируса

Чижика-Пыжика спасли от коронавируса
Чижик-Пыжик. Фото: wikipedia.org / Надежда Пивоварова

У скульптуры «Чижик-Пыжик» заметили новую деталь. Кто-то надел на него медицинскую маску, чтобы спасти птичку от коронавируса.

Петербургские СМИ утверждали, что позже маску на скульптуре сняли. Однако, учитывая высоту, на которой находится скульптура, это вряд ли возможно. Некоторые пользователи Сети предположили, что имеет место фотошоп.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что американская компания Apple собирается ограничить поставки своих смартфонов iPhone из-за вспышки коронавирусной инфекции в Китае, где производятся гаджеты.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
коронавирус маска чижик-пыжик
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Минфин подтвердил, что цены на бензин в России не изменятся
Охранников в шесть раз больше, чем нужно
В Тихвине строительную компанию оставили без экскаватора за 3,5 миллиона
На Маршала Захарова ночью мужчину ударили ножом за нарушение тишины
В Петербурге заочно осудили историка, купившего секретные карты Генштаба
В Ленобласти проверят систему оповещения населения при ЧС
Finnair сокращает места на рейсах в Петербург из-за короновируса
В Петербурге раскрыта кража железнодорожных деталей