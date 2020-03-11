Toyota осталась без колеса после ДТП на КАД

Утром 11 марта на внешней стороне КАД возле деревни Горбунки произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей Toyota и Hyundai.

По предварительной информации, водитель Hyundai не заметил машину и врезался в нее. От удара Toyota развернуло на 180 градусов, машина осталась без задних колес.

«Хендай и Тойота конкретно разложились на 50-ом км наружного кольца. У Тойоты в результате аварии вырвало колесо. Очень мешают», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало. ДТП мешает остальным участникам движения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Пулковском шоссе, в районе въезда в Северную столицу, столкнулись пять автомобилей. На место происшествия прибыли полиция и машина реанимации.