В Петербурге заочно осудили историка, купившего секретные карты Генштаба

В Петербурге заочно осудили историка, купившего секретные карты Генштаба
Кладоискателя заключат под стражу на 2 месяца с момента задержания. Фото: pixabay.com

Историк и кладоискатель из Петербурга, Антон Коломицын объявлен в международный розыск и заочно заключен под стражу.

В мае 2018 года в одном из домов Коломицын незаконным путем получил секретные государственные сведения. Гостайну составляли карты Генштаба советских времен, а точнее — 1960-х годов. В январе 2020 года в отношении историка возбудили уголовное дело, подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.

Однако в феврале петербуржец не явился к следователю. Оказалось, что он сбежал в Нидерланды, где, вероятно, находится по сей день. С 25 февраля Коломицын объявлен в международный розыск. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга, во вторник, 10 марта, Кировский районный суд заочно изменил мужчине меру пресечения на заключение под стражу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сыну судьи, застрелившего товарища, удалось избежать обвинения.

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В Петербурге заочно осудили историка, купившего секретные карты Генштаба
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