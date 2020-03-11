На Маршала Захарова ночью мужчину ударили ножом за нарушение тишины

На Маршала Захарова ночью мужчину ударили ножом за нарушение тишины
Нож. Фото: Baltphoto

В полицию поступило сообщение о ножевом ранении. Инцидент произошел в ночь 11 марта На Маршала Захарова.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 32-летняя жительница дома №33, корпус 1, по улице Маршала Захарова рассказала, что она со своим сожителем распивали алкоголь у парадной. К ним подошел мужчина лет 25 и потребовал соблюдать тишину. Между двумя мужчинами началась ссора, неизвестный достал нож и ударил в живот своего «нарушителя тишины». Женщина убежала, а неизвестный скрылся в 6-й парадной.

Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Кингисеппском районе Ленобласти правоохранители задержали женщину, которая ножом ударила своего сожителя. Преступный инцидент произошел в среду, 10 марта, в квартире дома 35 по Крикковскому шоссе.

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