В Санкт-Петербурге уничтожат 1,5 тысячи заражённых вредителями эустом, хризантем и гвоздик

В соответствии с нормативными правовыми документами в области обеспечения карантина растений 1400 срезанных цветов будут уничтожены. Фото: pixabay.com

В соответствии с нормативными правовыми документами в области обеспечения карантина растений 1400 срезанных цветов будут уничтожены. Фото: pixabay.com

Сотрудники Россельхознадзора обнаружили на петербургском складе цветы, в которых были опасные карантинные насекомые.

Проводя фитосанитарный контроль растений, в партии заграничных срезанных цветов, ввезенных из Латвии для продажи, были найдены вредители. О нарушении в среду, 11 марта, сообщили в управлении Россельзознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Заключение лабораторных исследований подтвердило, что в импортированных из Нидерландов и Колумбии эустомах, гвоздиках и хризантемах поселился западный калифорнийский трипс — опасный для растений вредитель. В связи с этим зараженные цветы, в количестве 1400 штук, подлежат уничтожению.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Карельском перешейке зацвел волчеягодник. Необыкновенно теплая зима привела к тому, что растение стало цвести на несколько недель раньше срока.