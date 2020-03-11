В Санкт-Петербурге уничтожат 1,5 тысячи заражённых вредителями эустом, хризантем и гвоздик

Сотрудники Россельхознадзора обнаружили на петербургском складе цветы, в которых были опасные карантинные насекомые.
Проводя фитосанитарный контроль растений, в партии заграничных срезанных цветов, ввезенных из Латвии для продажи, были найдены вредители. О нарушении в среду, 11 марта, сообщили в управлении Россельзознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.
Заключение лабораторных исследований подтвердило, что в импортированных из Нидерландов и Колумбии эустомах, гвоздиках и хризантемах поселился западный калифорнийский трипс — опасный для растений вредитель. В связи с этим зараженные цветы, в количестве 1400 штук, подлежат уничтожению.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Карельском перешейке зацвел волчеягодник. Необыкновенно теплая зима привела к тому, что растение стало цвести на несколько недель раньше срока.