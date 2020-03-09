На Карельском перешейке цветет волчеягодник

Очевидцы уверяют, что растение расцвело еще несколько недель назад. Фото: vk.com/bestofpiter

Очевидцы уверяют, что растение расцвело еще несколько недель назад. Фото: vk.com/bestofpiter

Снова ленинградцы заметили последствия аномально теплой весны.

Об этом стало известно сегодня, 9 марта. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Петербург для души и тела: Культура, Туризм, Спорт». Один из жителей Ленинградской области заметил, как в лесах на Карельском перешейке зацвел раньше времени волчеягодник. Некоторые пользователи отметили, что заметили это еще несколько недель назад.

Напоминаем, что зима 2019 и 2020 годов выдалась слишком теплой, из-за чего многие растения перепутали времена года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцы сфотографировали расцветшую сакуру. В Токио дерево начинает цвести только в начале марта.