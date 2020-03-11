Из Пулково отменили рейс в Верону, где выявлен коронавирус

В петербургском аэропорту Пулково сегодня утром был задержан один рейс, еще два – отменены.

В среду, 11 марта, рейс DP 206 авиакомпании «Победа» задержали примерно на полтора часа. Самолет должен был отправиться в Москву в 12 часов, но вылет перенесли на 13:35.

По данным электронного табло, были отменены рейсы 7J 4852 компании Tajik Air в Душанбе и S7 6135 в Верону компании S7.

Отметим, что Верона — города на севере Италии, где обстоит сложная ситуация с новым типом коронавируса. По всей стране приняты чрезвычайные меры.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что трое работников утащили с ж/д станции Шушары более 500 кг ремонтных деталей. Подозреваемых задержали.