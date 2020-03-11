Из Пулково отменили рейс в Верону, где выявлен коронавирус

Из Пулково отменили рейс в Верону, где выявлен коронавирус
Пулково. Фото: Baltphoto

В петербургском аэропорту Пулково сегодня утром был задержан один рейс, еще два – отменены.

В среду, 11 марта, рейс DP 206 авиакомпании «Победа» задержали примерно на полтора часа. Самолет должен был отправиться в Москву в 12 часов, но вылет перенесли на 13:35.

По данным электронного табло, были отменены рейсы 7J 4852 компании Tajik Air в Душанбе и S7 6135 в Верону компании S7.

Отметим, что Верона — города на севере Италии, где обстоит сложная ситуация с новым типом коронавируса. По всей стране приняты чрезвычайные меры.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что трое работников утащили с ж/д станции Шушары более 500 кг ремонтных деталей. Подозреваемых задержали.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
задержка рейса коронавирус новости спб пулково
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Бывший полицейский извинился перед Иваном Голуновым
Английскую набережную частично перекроют для съемок фильма «Изгои»
Петербургский художник показал «гм-воробьев» и турбомобили на Удельной
Таиланд ужесточил правила въезда для россиян из-за коронавируса
В Заводском переулке дотла сгорела машина
На улице Дыбенко трамвай протаранил легковушку
Роспотребнадзор проверит черную питьевую воду в Усть-Луге
Петербуржец, расплатившийся за доставку еды поддельными купюрами, отделался ...