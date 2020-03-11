Названы ключевые факторы, увеличивающие риск смерти при коронавирусе

Названы ключевые факторы, увеличивающие риск смерти при коронавирусе
Активность вируса составляет от 8 до 27 дней. Это определяет продолжительность изоляции и лечения людей с подтвержденным диагнозом. Фото: pixabay.com

Исследователи из Пекинского медицинского университета впервые подробно описали течение заболевания и определили факторы, повышающие вероятность летального исхода.

Ученые выяснили, что опаснее всего при коронавирусе три фактора: преклонный возраст, признаки заражения крови, а также проблемы со свертываемостью крови. «Отягчающими обстоятельствами» также являются сахарный диабет, повышенное кровяное давление и длительная неинвазивная вентиляция легких.

Помимо прочего, исследования показали, что поступившие в тяжелом или критическом состоянии пациенты спустя 12-13 дней, как правило, готовы к выписке. Однако это подтверждает необходимость вовремя обращаться за медицинской помощью.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что рейс из петербургского аэропорта в Верону отменили, так как в городе зарегистрировали случай заражения коронавирусом.

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