В обменниках Петербурга поубавился ажиотаж после обвала рубля

В обменниках Петербурга поубавился ажиотаж после обвала рубля
Доллар на сегодняшний день составляет 72,2 рубля, евро - 81,86 рублей. Фото: pixabay.com

Огромные очереди, выстроившиеся возле обменных пунктов Северной столицы после резкого падения рубля 9 марта, постепенно сходят на нет.

После новостей о резком росте евро и доллара, едва ли не достигших показателей 2016 года, петербуржцы рьяно бросились продавать рубли. Огромные очереди, в частности, выстроились возле пункта обмена валюты в Лиговском переулке.

К счастью, вместе с выравнивающимся курсом успокаиваются и жители Санкт-Петербурга. Сегодня, 11 марта, возле обменников уже гораздо меньше людей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по мнению аналитиков, обвал рубля, в первую очередь, скажется на стоимости детских товаров, одежды и обуви. Подорожают также потребительская электроника, бытовая техника и лекарства. В длительной перспективе ситуация может отразиться и на ценах на недвижимость.

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