На Октябрьской набережной проведут антитеррористические учения

В ходе учений будут решаться задачи по предотвращению и пресечению террористических проявлений. Фото: Baltphoto

В ходе учений будут решаться задачи по предотвращению и пресечению террористических проявлений. Фото: Baltphoto

В Крыловском научном центре на Октябрьской набережной в среду, 11 марта, проведут плановые учения, направленные на борьбу с терроризмом.

Об этом сообщили в комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга. Учения займут около 2,5 часов: их планируют проводить с 10:30 до 13:00. Антитеррористические мероприятия состоятся на базе стендового испытательного комплекса «Крыловский ГНЦ».

Учения пройдут как для сотрудников правоохранительных органов, так и для работников спецслужб. В ходе мероприятия участники будут решать задачи, посвященные выявлению, предотвращению и пресечению террористической угрозы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице задержали мужчину, подозревающегося в вербовке людей в террористическую организацию, а также финансировании оной.