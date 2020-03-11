Отели Петербурга понесут колоссальные убытки из-за отмены ПМЭФ

Отели Петербурга понесут колоссальные убытки из-за отмены ПМЭФ
Стоимость номеров в гостиницах может вырасти на 10%. Фото: pixabay.com

Гостиничная индустрия Северной столицы может лишиться до 20% годовой выручки из-за отмены ежегодного международного экономического форума, проходящего в Петербурге.

В общей сложности, предприниматели в этой отрасли могут остаться без 2 миллиардов рублей. Компенсировать убытки отелям придется, повышая стоимость проживания. Мнением экспертов во вторник, 10 марта, поделился «Коммерсантъ». Основная причина финансовой успешности номеров, занимаемых во время ПМЭФ — тот факт, что они продаются «пакетом» на 3-4 ночи.

Теперь отельерам придется поднять цены на 5-7%, а в «горячий сезон» и вовсе на 10%. Остается надеяться, что коронавирус не помещает болельщикам посетить матчи чемпионата Европы по футболу, а туристы из России будут особенно активно приезжать в Петербург этим летом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Таиланде ужесточили правила въезда россиян из-за коронавируса.

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