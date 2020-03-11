В Сосновом Бору задержали подозреваемого в разбойном нападении на газоэлектросварщика

В Сосновом Бору неизвестный совершил разбойное нападение на мужчину. Подозреваемого в преступлении задержали.

Все случилось 4 марта у магазина на улице Молодежной. Жертвой злоумышленников стал 24-летний мужчина, работающий газоэлектросварщиком на одном из Ленинградских предприятий. Неизвестные, угрожая заявителю ножом, похитили у него мобильный телефон.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, в ходе розПолицейские в Соыска правоохранители установили личности двух граждан, возможно причастных к преступлению. Одного из них задержали и изобличили в совершении преступления.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Продолжаются розыски соучастника.

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