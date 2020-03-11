Петербуржцы опасаются нашествия гадюк

Петербуржцы опасаются нашествия гадюк
Змея. Фото: spb_today_unpublished

В Северной столице приход весны начал сказываться на животных: так, в Юнтоловском заказнике на севере города проснулись гадюки.

Обо всем очевидцы рассказали в группе «Неизданное ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте». Автор записи также опубликовал фотографию змеи.

Такая новость заставила понервничать многих жителей. Дело в том, что гадюк уже неоднократно видели в городе. Между тем, укус этого животного очень опасен: как минимум, пострадавший будет страдать от отека конечностей, тошноты, жара и некроза тканей, но как максимум — возможен летальный исход.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Управлении ГИБДД по Петербургу и Ленобласти подвели статистика ДТП за прошедшие сутки.

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Петербуржцы опасаются нашествия гадюк