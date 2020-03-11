Подведена статистика ДТП в Петербурге и Ленобласти за прошедшие сутки

Подведена статистика ДТП в Петербурге и Ленобласти за прошедшие сутки
Подведена статистика за прошедшие сутки. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Управлении ГИБДД по Петербургу и Ленобласти подвели статистику по числу дорожно-транспортных происшествий в городе и регионе за прошедшие сутки.

Согласно официальным данным, во вторник, 10 марта, в Северной столице произошло 338 аварий. В области — на порядок меньше — всего 49.

В Петербурге во вторник произошло всего 9 аварий с пострадавшими. В Ленобласти обошлось без травм.

Ранения в ходе аварий в городе получили 9 человек, среди которых один ребенок. И в Петербурге, и в области обошлось без смертельных аварий.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что иномарка вылетела на газон после столкновения на перекрестке Маршала Говорова и Корнеева.

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