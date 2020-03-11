Иномарка вылетела на газон после столкновения на перекрестке Маршала Говорова и Корнеева

Иномарка вылетела на газон после столкновения на перекрестке Маршала Говорова и Корнеева
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на пересечении улиц Маршала Говорова и Корнеева произошло ДТП с двумя легковыми авто. Одна из машин выехала на газон.

Авария случилась сегодня, 11 марта. На опубликованных кадрах видно, что на месте происшествия разбросаны осколки и детали машин.

«Кто-то не пропустил попутный транспорт», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

В результате столкновения одна из машин выехала на газон, а вторая уперлась бампером в поребрик.

Обстоятельства аварии пока неизвестны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржец, расплатившийся за доставку еды поддельными купюрами, отделался «условкой».

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