Иномарка вылетела на газон после столкновения на перекрестке Маршала Говорова и Корнеева

В Петербурге на пересечении улиц Маршала Говорова и Корнеева произошло ДТП с двумя легковыми авто. Одна из машин выехала на газон.

Авария случилась сегодня, 11 марта. На опубликованных кадрах видно, что на месте происшествия разбросаны осколки и детали машин.

«Кто-то не пропустил попутный транспорт», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

В результате столкновения одна из машин выехала на газон, а вторая уперлась бампером в поребрик.

Обстоятельства аварии пока неизвестны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржец, расплатившийся за доставку еды поддельными купюрами, отделался «условкой».