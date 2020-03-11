Пользу региональных информационных систем в сфере здравоохранения обсудят на конференции

IV межрегиональной конференции Конференция «Практическая польза региональных информационных систем в сфере здравоохранения» — открытая площадка для обмена опытом между региональными органами информатизации здравоохранения, разработчиками информационных систем, медицинским и деловым сообществом.

Основная тема конференции — повышение качества и доступности медицинской помощи за счёт внедрения современных информационных технологий. В отличие от других мероприятий, конференция ориентируется, в первую очередь, на потребности регионального уровня управления здравоохранением. В 2020 году конференция будет посвящена обсуждению задач по развитию ГИСЗ субъектов РФ для достижения показателей проекта по созданию Единого цифрового контура в здравоохранении.

Участники обсудят практические аспекты внедрения региональных подсистем: интегрированной электронной медицинской карты, управления потоками пациентов, управления лабораторными исследованиями, помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, мониторинга беременных, телемедицины, создание и использование регистров пациентов.

Во второй день конференции состоится тренинг по проектному управлению, в ходе которого участники на примере реальных задач проекта по созданию Единого цифрового контура здравоохранения отработают подходы к управлению проектными рисками, планированию ресурсов и бюджета, мониторингу сроков выполнения задач. Для сотрудников органов управления здравоохранением и медицинских информационно- аналитических центров участие бесплатное.

Организаторы: «Нетрика» и МИАЦ Санкт-Петербурга

Место проведения: 26-27 марта, Санкт-Петербург, пр. Римского-Корсакова, дом 5-7, гостиница «Амбассадор»

Регистрация обязательна: http://lab.netrika.ru/polza2020

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