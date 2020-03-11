В Петербурге собирают вещи советских времен для благотворительного аукциона

В Петербурге собирают вещи советских времен для благотворительного аукциона
Чтобы выставить лот на продажу, нужно отправить краткое описание товара и фото на адрес team@15kop.ru до 13 марта. Фото: https://vk.com/antontutryadom

Петербургский Центр для взрослых людей с аутизмом «Антон тут рядом» объявил сбор лотов на благотворительный аукцион «Соцбыт».

Информация о начале сбора появилась на странице Центра «Вконтакте». Организаторы, «Антон тут и рядом» и Музей советских игровых автоматов, разыскивают любые вещи времен СССР, которые смогут принять участие в аукционе. Это могут быть старые проигрыватели пластинок, сами виниловые пластинки, фотоаппараты, радиоприемники, предметы интерьера и многое другое.

Половина от каждой конечной цены лота отправится Центру, а другая половина — владельцу проданного предмета. «Еще один повод для весенней генеральной уборки», — отмечают организаторы. Аукцион состоится в Музее игровых автоматов по адресу Конюшенная площадь, 2, литера В, 27 марта в 20:00.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о благотворительном хакатоне, проходящем в Петербурге.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
антон тут рядом благотворительный аукцион санкт-петербург ссср
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге лишившийся прав водитель уселся за руль пьяным и оказался в суде
Водителя, устроившего смертельное ДТП на Обводном, посадили на 4,5 года
Либертарианцы хотят провести митинг против поправок в Конституцию
С Чижика-Пыжика сняли медицинскую маску
На Скандинавии столкнулись две легковушки, на месте «скорая»
В Петербурге в суде разберутся с хищением породистых лошадей
Кассационный суд спас от сноса дом на Ропшинской
Санкт-Петербург стал лидером по пробкам среди городов России