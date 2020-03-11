В Приозерске неравнодушный прохожий спас мальчика из воды

В результате никто не пострадал. Фото: МЧС по Петербургу и Ленобласти

В результате никто не пострадал. Фото: МЧС по Петербургу и Ленобласти

Ребенок провалился под лед из-за своего любопытства.

Об этом стало известно сегодня, 11 марта. Обо всем сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Все случилось на Финском песчаном пляже в Приозерске. Мальчик гулял, когда его внимание привлекла палатка, установленная на понтоне. Он, чтобы дойти до нее, вышел на хрупкий лед и провалился.

На крики ребенка откликнулся прохожий по имени Александр – он бросился на помощь и помог мальчику выбраться из ледяной воды. После этого на место вызвали спасателей, которые на надувном плоту доставили мальчика и мужчина на берег.

Отмечается, что в результате никто не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Выборгском районе три рыбака провалились под лед и погибли. Рядом с озером был припаркован автомобиль Lada Granta, также неподалеку были обнаружены рыбацкие принадлежности.