Россиян ожидает рост стоимости авиабилетов за границу

Закрытие авиасообщения с некоторыми странами и зарубежными городами приведет к обострению конкуренции на внутреннем рынке. Фото: pixabay.com

Закрытие авиасообщения с некоторыми странами и зарубежными городами приведет к обострению конкуренции на внутреннем рынке. Фото: pixabay.com

Жители России вскоре могут столкнуться с ощутимым подорожанием авиабилетов на заграничные путешествия в связи с падением стоимости нефти и обвалом рубля.

Ожидается, что в ночь с 11 на 12 марта цены на авиабилеты вырастут на 10%. Как правило, курс, по которому рассчитывается стоимость международных перелетов на следующую неделю, рассчитывается в понедельник, но на этой неделе он выпал на праздничный день. «C 12 марта по 17 марта 2020 года в соответствии с резолюцией IATA курсы валют в системе Sabre составляют €1 — 82 руб., $1 — 72.50 руб.», — цитирует «Интерфакс» вице-президента Ассоциации туроператоров России Дмитрия Горина.

С другой стороны, положительно для пассажиров на стоимость билетов может повлиять эпидемия коронавируса. Уже сейчас по некоторым направлением наблюдается значительное снижение цены. При этом не стоит забывать о мерах безопасности.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Apple отменила презентацию нового смартфона из-за коронавируса.