Россияне по непонятной причине скупают смартфоны

Эксперты отмечают, что так быстро продажи не росли уже несколько лет.

Об этом стало известно сегодня, 11 марта. Обо всем сообщает газета «Ведомости». В январе 2020 года в России продали более трех миллионов смартфонов, что почти на 20% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Благодаря этому магазинам удалось заработать 50,4 миллиарда рублей.

В «М.Видео-Эльдорадо» заверили, что давно не видели такого ажиотажа. Скорее всего, многие просто решили обновить смартфоны на более новые модели.

Некоторые эксперты считают, что россияне отправились за новым гаджетом, боясь увеличения цен и задержек с поставками из-за коронавируса, хотя в начале 2020 года о болезни мало кто волновался.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в обменниках Петербурга поубавился ажиотаж после обвала рубля. После новостей о резком росте евро и доллара, едва ли не достигших показателей 2016 года, петербуржцы рьяно бросились продавать рубли.