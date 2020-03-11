Директора петербургской школы привлекли к ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства

В отношении должностного лица школы возбуждено дело об административном правонарушении. Фото: pixabay

В отношении должностного лица школы возбуждено дело об административном правонарушении. Фото: pixabay

В Северной столице прокуратура Калининского района провела проверку соблюдения антикоррупционного законодательства. Сотрудники наведались в ГБОУ СОШ No 692.

В ходе проверки выяснилось, что в учебное заведение приняли на работу экс-госслужащую, которая замещала должность специалиста – эксперта 4 отделения отдела по Приморскому району УВМ ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

Как сообщили в прокуратуре города, в установленный срок не было направлено сообщение предыдущему работодателю о приеме на работу данного сотрудника.

В результате директору школы внесено представление об устранении нарушений, которое находится на рассмотрении. Также, в отношении должностного лица школы возбуждено дело об административном правонарушении. Теперь нарушителю предстоит выплатить штраф в размере 15 тыс. рублей.

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