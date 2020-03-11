В Петербурге в суде разберутся с хищением породистых лошадей

Молодую женщину обвиняют в незаконной продаже двух лошадей рысистой породы.

Об этом стало известно сегодня, 11 марта. Обо всем сообщает прокуратура Санкт-Петербурга. Все случилось в феврале 2020 года. По предварительным данным, жительница Красносельского района без согласия собственника двух породистых лошадей разместила объявление об их продаже, а, получив выгодное предложение, переделала их покупателю из Ленинградской области. Вырученные деньги женщина оставила себе – теперь ее обвиняют в краже, совершенной в крупном размере.

Суд рассмотри уголовное дело и решит, виновата ли обвиняемая.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Беглов восхитился лошадьми-ахалтекинцы из Туркменистана. В Ашхабаде Беглов не был почти 40 лет. Он признался, что, вернувшись туда после такого долгого перерыва, был поражен красотой города.