Роскомнадзор за 9 млн рублей изучит возможность блокировки TOR и TON

Исследовательскую работу по этому направлению поручили центру «Информатика и управление» Российской академии наук. Фото: pixabay.com

Исследовательскую работу по этому направлению поручили центру «Информатика и управление» Российской академии наук. Фото: pixabay.com

Находящийся в ведении Роскомнадзора Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) выделил 9 миллионов рублей на исследование децентрализованных сетей и возможности блокировки запрещенной информации в них.

В сфере интересов ГРЧЦ — анонимный браузер Tor и даркнет-платформа Telegram Open Network (TON), а также интернет вещей (Internet of Things, IoT). Исследовательскую работу по этому направлению поручили центру «Информатика и управление» Российской академии наук, пишет «Коммерсантъ».

На реализацию проекта выделено 9,2 миллиона рублей. У специалистов есть 3,5 месяца на аналитику, сдать результаты необходимо до 30 июня 2020 года. Исполнитель должен описать принципы работы mesh-сетей, устройства IoT и технологий, пользующихся анонимными сетевыми подключениями.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Роскомнадзор изъял из публичного доступа нашумевший фильм «Джентельмены» на 230 пиратских сайтах.