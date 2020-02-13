Почти 230 сайтов удалили пиратские копии «Джентльменов» по требованию Роскомнадзора

Почти 230 сайтов удалили пиратские копии &#171;Джентльменов&#187; по требованию Роскомнадзора
"Джентльмены". Кадр из трейлера kinopoisk.ru

Операторы связи заблокировали доступ к сайтам, размещающим незаконные копии фильма «Джентльмены». Соответствующее требование выразили в Роскомнадзоре.

В результате уведомления ведомства владельцы 226 страниц удалили пиратский контент из открытого доступа. В настоящее время ожидается изъятие еще 30 копий с публичных ресурсов.

Как сообщили в Роскомнадзоре, операторы связи ограничили доступ к 39 сайтам, их владельцы не изъяли копии картины самостоятельно.

Криминальная комедия Гая Ричи «Джентльмены» вышла в российский прокат в четверг, 13 февраля.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ляпе в фильме «Москва слезам не верит» . Секрет раскрыла супруга сценариста картины.

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