В Кировске местный житель едва не убил своего знакомого ударом ножа в грудь

Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Фото: pixabay.com

Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Фото: pixabay.com

В Кировском районе Ленинградской области задержан 41-летний мужчина, подозревающийся в покушении на убийство.

О случившемся сообщили в областном управлении Следственного комитета. По данным правоохранителей, инцидент произошел во вторник, 10 марта. В парадной одного из домов на Набережной улице города Кировска между двумя мужчинами произошел конфликт.

В ходе ожесточенной дискуссии один из участников, 41-летний уроженец Вологодской области, несколько раз ударил ножом в грудь своего оппонента. В этот момент действия злоумышленника пресек третий участник инцидента, наблюдавший за происходящим. После этого 37-летний пострадавший был своевременно госпитализирован, благодаря чему его удалось спасти. Нападавшего задержали, у него уже имеется ряд судимостей за преступления, совершенные против собственности.

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