ДТП на Софийской спровоцировало пробку

ДТП на Софийской спровоцировало пробку
Серьезная пробка образовалась на трассе. Фото:https://vk.com/spb_today

Участники аварии перекрыли две полосы, так что движение затрудненно.

Все случилось 11 марта. Обо всем рассказывают очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что два автомобиля столкнулись на трассе Колпино – Петербург, в результате чего были перекрыты две полосы. Из-за этого десятки машин вынуждены стоять в пробке.

Отмечается, что в инциденте никто не пострадал, кроме транспорта – они выглядят помято. Автомобилисты советуют остальным горожанам объезжать место происшествия, иначе придется провести вечер в ожидании чуда.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в ДТП на «Скандинавии» пострадали семь человек. Один из них находится в крайне тяжелом состоянии, его поместили в реанимацию.

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