Петербурженка помещенная под карантин обжаловала решение суда

Петербурженка помещенная под карантин обжаловала решение суда
Алла Ильина в суде. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Жалобу Аллы Ильиной рассмотрит Санкт-Петербургский городской суд. Сделано это будет 30 марта. Об этом сообщают РИА-новости с ссылкой на сбежавшую пациентку.

Данная жалоба подана на решение суда о необходимости принудительного карантина для пациентки. Ранее Ильина сбежала из больницы имени Боткина. После заседания, которое прошло 17 февраля из-за ее побега, девушку вместе с приставами отправили обратно в медицинское учреждение. И только после нескольких проверок с помощью специальных тестов, которые показали отсутствия вируса, девушке позволили вернуться домой 21 февраля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пациентка больницы Боткина прокомментировала увольнение главврача после ее побега. Девушка считает, что причина кроется не в этом, а данная ситуация лишь стала поводом для принятия такого решения.

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