Ветеранские организации в Петербурге получат более 6 миллионов рублей

Постановление об этом подписал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. В данном документе указаны субсидии, которые получат общества ветеранов. Сделано это в рамках закона «О государственной поддержке общественных объединений ветеранов войны и труда, узников фашистских концлагерей, инвалидов и жертв политических репрессий Санкт-Петербурга». Об этом сообщает пресс-служба губернатора города на Неве.

Таким образом, в 2020 году материальную помощь получат 63 общественных ветеранских объединений. Данные субсидии возместят расходы на коммунальные и другие необходимые услуги на сумму 6,43 млн рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургские ветераны получат льготы на вывоз мусора. Тарифы предлагается сократить в два раза. На такую помощь смогут рассчитывать 100 тысяч жителей города.