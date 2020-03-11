Ветеранские организации в Петербурге получат более 6 миллионов рублей

Ветеранские организации в Петербурге получат более 6 миллионов рублей
Ветераны. Фото: Мойка78/Вероника Перминова

Постановление об этом подписал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. В данном документе указаны субсидии, которые получат общества ветеранов. Сделано это в рамках закона «О государственной поддержке общественных объединений ветеранов войны и труда, узников фашистских концлагерей, инвалидов и жертв политических репрессий Санкт-Петербурга». Об этом сообщает пресс-служба губернатора города на Неве.

Таким образом, в 2020 году материальную помощь получат 63 общественных ветеранских объединений. Данные субсидии возместят расходы на коммунальные и другие необходимые услуги на сумму 6,43 млн рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургские ветераны получат льготы на вывоз мусора. Тарифы предлагается сократить в два раза. На такую помощь смогут рассчитывать 100 тысяч жителей города.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
александр беглов организации ветеранов субсидии
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге установят мемориальную доску Жоресу Алферову
Ветеранские организации в Петербурге получат более 6 миллионов рублей
Тимати прокомментировал скандал с Джиганом
Дмитрий Шепелев намекнул на новую работу
За сутки в службу 112 из-за коронавируса обратилось 26 петербуржцев
ДТП c участием трех автомобилей произошло на Невском проспекте
В Петербурге за сутки ликвидировано 4 снаряда времен Великой Отечественной войны
СМИ: Брэд Питт сходил на свидание с новой возлюбленной