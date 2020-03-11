Российские пранкеры разыграли принца Гарри

Принца разыграли уже в третий раз. Фото: Группа "Меган Маркл" / ВК

Принца разыграли уже в третий раз. Фото: Группа "Меган Маркл" / ВК

Пранкеры Вован и Лексус пообщались с принцем от имени Греты Тунберг и ее отца.

Во время розыгрыша принц поделился мыслями о многих темах. Естественно, был затронут вопрос об его отказе от престола вместе со своей женой Меган Маркл. Герцог Сассекский рассказал, что это решение было сложным, но для их семьи с Маркл оно было правильным и необходимым. Он объяснил данное решение заботой о сыне, которого хочет защитить. Принц понадеялся на поддержку людей в связи с тем, что семья оказалась для них важнее королевского престола. Об этом сообщают РИА-новости.

Отметил принц и то, что обычная жизнь намного лучше королевской. Таким образом он ответил на вопрос лжеотца активистки об этом.

Обсудили во время телефонного розыгрыша и экологию. Герцог высказал мнение, что будущее в руках молодых людей. И, чтобы встряхнуть общество, необходимо совершать что-то экстремальное.

Напомним, это не первое общение пранкеров с принцем Гарри. До этого они связывались в Новый год и в январе 2020 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что принц Гарри впервые рассказал об уходе из королевской семьи.