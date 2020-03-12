Ночью на Дальневосточном сгорели две иномарки

Минувшей ночью в Невском районе Петербурга произошел автомобильный пожар, в результате которого полностью выгорели две иномарки.

Как сообщили в главке МЧС России по городу и области, все произошло около дома №1612 по Дальневосточному проспекту. Очевидцы сообщили о вспыхнувших автомобилях в экстренные службы в четыре часа утра в четверг, 12 марта.

Тушить пожар отправились десять спасателей. Также на место происшествия направили две спецмашины. В ведомстве отметили, что пожарные справились с огнем примерно за полчаса.

Оба автомобиля выгорели по всей площади. О пострадавших не сообщается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ДТП c участием трех автомобилей произошло на Невском проспекте.