Ночью на Дальневосточном сгорели две иномарки

Ночью на Дальневосточном сгорели две иномарки
Причины пожара пока неизвестны. Фото: Baltphoto

Минувшей ночью в Невском районе Петербурга произошел автомобильный пожар, в результате которого полностью выгорели две иномарки.

Как сообщили в главке МЧС России по городу и области, все произошло около дома №1612 по Дальневосточному проспекту. Очевидцы сообщили о вспыхнувших автомобилях в экстренные службы в четыре часа утра в четверг, 12 марта.

Тушить пожар отправились десять спасателей. Также на место происшествия направили две спецмашины. В ведомстве отметили, что пожарные справились с огнем примерно за полчаса.

Оба автомобиля выгорели по всей площади. О пострадавших не сообщается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ДТП c участием трех автомобилей произошло на Невском проспекте.

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Ночью на Дальневосточном сгорели две иномарки
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