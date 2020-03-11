ДТП c участием трех автомобилей произошло на Невском проспекте

Авария произошла в Центральном районе вечером 11 марта.

О происшествии сообщил очевидец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте». Паровозик собрался из трех автомобилей на дороге напротив торгового центра «Стокманн». Водитель на Lada Largus врезался в зад Kia Optima, после чего в него врезался третий участник аварии — Hyundai Solaris.

Отмечается, что Kia Optima — автомобиль такси.

На момент публикации записи, на месте столкновения сотрудников ГИБДД не наблюдалось. В аварии, к счастью, обошлось без пострадавших.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ДТП на Софийской спровоцировало пробку. Авария ограничила движение, так как машины перекрыли две полосы. В данной аварии тоже обошлось без пострадавших. Что нельзя сказать о транспортных средствах, на которых образовались вмятины.