ДТП c участием трех автомобилей произошло на Невском проспекте

ДТП c участием трех автомобилей произошло на Невском проспекте
Пострадавшие автомобили. Фото: vk.com/spb_today

Авария произошла в Центральном районе вечером 11 марта.

О происшествии сообщил очевидец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте». Паровозик собрался из трех автомобилей на дороге напротив торгового центра «Стокманн». Водитель на Lada Largus врезался в зад Kia Optima, после чего в него врезался третий участник аварии — Hyundai Solaris.

Отмечается, что Kia Optima — автомобиль такси.

На момент публикации записи, на месте столкновения сотрудников ГИБДД не наблюдалось. В аварии, к счастью, обошлось без пострадавших.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ДТП на Софийской спровоцировало пробку. Авария ограничила движение, так как машины перекрыли две полосы. В данной аварии тоже обошлось без пострадавших. Что нельзя сказать о транспортных средствах, на которых образовались вмятины.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дтп невский проспект происшествие такси
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
За сутки в службу 112 из-за коронавируса обратилось 26 петербуржцев
ДТП c участием трех автомобилей произошло на Невском проспекте
В Петербурге за сутки ликвидировано 4 снаряда времен Великой Отечественной войны
СМИ: Брэд Питт сходил на свидание с новой возлюбленной
Курс доллара обновил четырехлетний максимум
Петербурженка помещенная под карантин обжаловала решение суда
Вайнштейн угрожал убийством Дженнифер Энистон
Лыжник Большунов стал первым из россиян, кто выиграл общий зачет Кубка мира