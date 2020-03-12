Осужденного на 23 года Харви Вайнштейна госпитализировали после оглашения приговора

Осужденного на 23 года Харви Вайнштейна госпитализировали после оглашения приговора
Харви Вайнштейн. Фото: Wikipedia

Голливудского продюсера приговорили к 23 годам тюрьмы за сексуальные домогательства к актрисам. Через несколько часов после оглашения приговора у него начались проблемы с сердцем.

Как сообщает Reuters, 67-летнего осужденного продюсера госпитализировали из тюрьмы в госпиталь на Манхэттене. Известно, что в последнее время он часто жаловался на боли в груди. Агентство не сообщает, как долго продлится его госпитализация.

Харви Вайнштейна признали виновным в изнасиловании третьей степени и склонении к сексу первой степени. Однако, сам продюсер отказался признавать вину, заявляя, что все происходило по обоюдному желанию.

Скандал разгорелся вокруг Вайнштейна после того, как десятки женщин обвинили его в домогательствах. Среди них были Гвинет Пэлтроу, Анджелина Джоли, Ума Турман и многие другие.

Обвинения против продюсера запустили движение жертв сексуальных домогательств #MeToo.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Вайнштейн угрожал убийством Дженнифер Энистон.

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