Ленобласть обеспечит жильем 62 семьи погорельцев

Ленобласть обеспечит жильем 62 семьи погорельцев
На покупку жилья для погорельце выделят 65 млн рублей. Фото: pixabay

Областное правительство выделит из бюджета 65 миллионов рублей на покупку нового жилья для семей, дома которых пострадали от пожаров.

Как сообщили в пресс-службе правительства Ленинградской области, глава области Александр Дрозденко подписал постановление, согласно которому из регионального бюджета будут выделены средства на приобретение вторичной жилплощади в следующих районах: Волосовский, Волховский, Всеволожский, Выборгский, Гатчинский, Киришский, Кировский, Лодейнопольский, Ломоносовский, Лужский, Тихвинский и Тосненский.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что после вмешательства прокуратуры управляющая компания привела в порядок крыши жилых домов в Кронштадте. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Необходимые работы проведены.

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