После вмешательства прокуратуры управляющая компания привела в порядок крыши жилых домов в Кронштадте

После вмешательства прокуратуры управляющая компания привела в порядок крыши жилых домов в Кронштадте
Необходимые работы проведены уже проведены. Фото: Pixabay

Прокуратура провела проверку соблюдения ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» законодательства в сфере ЖКХ.

В ходе проверки выяснилось, что управляющая компания не обеспечивает надлежащее содержание общего имущества в многоквартирных домах. В частности, организация не устранила в установленный срок протечки кровель в многоквартирных домах, сообщили в прокуратуре Петербурга.

В адрес организации внесено представление об устранении нарушений. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Необходимые работы проведены.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что прокуратура Московского района Петербурга нашла нарушения в работе ТСЖ «Созвездие». По итогам проверки возбуждены дела об административных правонарушениях.

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