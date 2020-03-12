В Неве поднимается уровень воды

В Петербурге повышается уровень воды в Неве. По данным гидропоста у Горного университета, вода поднялась до отметки в 110 см.

Такие показатели зафиксированы утром 12 марта. Уровень воды колеблется на отметке от 109 до 110 см. Данные приводятся на сайте Дирекции комплекса защитных сооружений Петербурга.

Говорить об угрозе наводнения пока рано. Наводнением считается превышение уровня воды в 160 см.

Причиной поднятия воды, вероятно, стал сильный ветер. Как сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, Петербург 12 марта находится под влиянием обширного циклонического вихря. В связи с этим ожидаются дожди, усиление ветра и плотные облачные поля в небе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с точки зрения нагона воды в Неве самым опасны для Петербурга считается усиление юго-западного и западного ветра.