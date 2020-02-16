Ветер поднял уровень воды в Неве в два раза

За несколько часов уровень воды в Неве 16 февраля вырос в более чем два раза. На Петербург надвигается штормовой ветер.

В городе ожидается усиление юго-западного и западного ветра. Как отметили в погодном центре «Фобос», с точки зрения нагона воды в Неве оно считается наиболее опасным для Петербурга.

За вечер воскресенья уровень воды у Горного университета поднялся с 44 до 100 сантиметров. Об этом свидетельствуют данные на сайте Дирекции комплекса защитных сооружений Петербурга.

Уровень воды на судопропускном сооружении дамбы С-1 к девяти вечера достиг 84 сантиметров, на С-2 — 86 сантиметров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в понедельник, 17 февраля, порывы ветра в Петербурге усилятся до 25-28 м/с. В МЧС горожан призывают обходить шаткие строения, рекламные щиты, линии электропередач, деревья и другие потенциально опасные объекты.