Ночью петербуржцы нашли труп на остановке в Невском районе

Ночью петербуржцы нашли труп на остановке в Невском районе
Труп направлен в морг. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Невском районе Петербурга был найден труп мужчины среднего возраста, он лежал на остановке общественного транспорта.

Как стало известно gazeta.spb.ru, все произошло минувшей ночью, 12 марта. Правоохранители Невского района получили сообщение от медиков о том, что примерно в час ночи на автобусной остановке, что у дома №10/1 по проспекту Солидарности, было найдено бездыханное тело мужчины.

Личность погибшего пока не установлена. Известно лишь то, что ему около 45-50 лет на вид. Причины смерти станут известны позднее.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти пенсионерка обнаружила в канаве труп мужчины.

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