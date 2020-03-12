Курс доллара продолжает повышаться

На валютный рынок негативно влияет падение цен на нефть после срыва сделки ОПЕК+. Фото: pixabay.com

На валютный рынок негативно влияет падение цен на нефть после срыва сделки ОПЕК+. Фото: pixabay.com

В связи с мировой пандемией коронавируса и сложной экономической ситуацией, рубль продолжает ослабевать, приближаясь к отметкам 2016 года.

В четверг, 12 марта, торги на Московской бирже открылись падением индексов и новым ростом доллара. Так, американская валюта превысила порог в 74 рубля, напомнив о событиях четырехлетней давности. Евро на открытии стоил 83,5 рубля. Надолго ли закрепится такой скачок в курсе валют, неизвестно.

Отметим, что нефть также продолжает падать в цене. На среду, 11 марта, Brent подешевела на 4% за баррель и достигла показателя в $35,73.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что по всему миру объявлена пандемия коронавируса. Официальное заявление о новом статусе инфекции сделала ВОЗ. Зараженные COVID-19 в настоящий момент есть в 114 странах, общее число заболевших — около 118 тысяч человек.